Шакира осталась без сумки после нападения диких кабанов

В Барселоне певицу Шакиру атаковали два диких кабана, которые пытались отобрать ее сумку

Колумбийская певица Шакира стала жертвой нападения двух диких кабанов. Об этом сообщает Daily Mail.

Исполнительница гуляла с восьмилетним сыном в одном из парков Барселоны. Из-за атаки животных она осталась без сумки.

В Instagram-сторис, которые в настоящий момент уже удалены, Шакира рассказала, что кабаны утащили в лес ее сумку, в которой лежал мобильный телефон. Судя по опубликованному видео, артистка в итоге все же смогла найти свою вещь, но, по ее словам, она «была уничтожена». Шакира не уточнила, что случилось с телефон и в каком парке произошел инцидент.

«Милан, расскажи правду. Расскажи, как твоя мам противостояла кабану», — обратилась она к сыну во время записи видео.

Отмечается, что в последнее время дикие кабаны все чаще встречаются в Барселоне. Они отправляются в городе в поисках пропитания. В прошлом месяце один из местных жителей Ксавьер Бош рассказал, что его укусил кабан недалеко от парка аттракционов «Тибидабо».

