Шакире пригрозили судом за неуплату налогов

Колумбийская певица Шакира может оказаться на скамье подсудимых из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает газета Euro Weekly News.

Прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях. В общей сложности речь идет о 14,5 миллионах евро. Утверждается, что она не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что все это время проживала на Багамских островах, а Испанию посещала в редких случаях. Однако данное заявление опровергли налоговые инспекторы. По их словам, в течение данного периода исполнительница проживала в Испании более 183 дней в год. Этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом страны.

После трех лет расследования судья пришел к выводу, что имеются достаточные основания, чтобы Шакира предстала перед судом. По данным издания, она сможет избежать судебного разбирательства только в том случае, если заключит сделку со стороной обвинения. В случае признания ее виновной, певице может грозить тюремное заключение.

В 2015 году муж Шакиры, футболист Жерар Пике, задолжал налоговым органам Испании 2,5 миллиона евро. По данным налоговой службы, игрок недоплачивал в казну в период с 2007 по 2010 год.