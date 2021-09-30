Колесникова заявила об «ускользающем» шансе Белоруссии

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что у страны есть ускользающий шанс на выход из сложившегося кризиса. Она дала «Би-би-си» первое интервью после того, как получила 11 лет тюрьмы.

Колесникова сказала, что белорусы должны верить в себя и любить себя. «Нет, вы не стали хуже от того, что больше не выходите на проспекты с нашим флагом. Нет, вы не стали слабее из-за того, что опасаетесь за свою жизнь и свободу. Вам не в чем винить себя и друг друга, не в чем упрекать», — обратилась она к согражданам.

По мнению оппозиционерки, белорусы не проиграли и не смирились. «Вы все такие же невероятные. Да, друзья, вы — невероятные. И я думаю, что у Беларуси еще есть ускользающий шанс разрешить кризис внутри страны собственными силами», — отметила Колесникова и добавила, что для этого власть «должна повести себя иначе».

В интервью Колесникова также сказала, что ни о чем не жалеет и проходит сложный путь вместе со своим народом. Она объяснила, почему танцевала в суде в первый день процесса.

В сентябре члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак получили 11 и 10 лет тюрьмы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.