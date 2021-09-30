Колесникова рассказала об отношении к своему тюремному сроку

Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко обвиняет оппозиционеров в том, в чем виноват он сам. Об этом член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказала в интервью русской службе BBC.

Она назвала «абсурдным» обвинение, выдвинутое ей и ее коллеге Максиму Знаку, и заявила, что белорусские власти считают преступлением смелость, честность и желание «позитивных перемен» в стране. При этом Колесникова подчеркнула, что «настоящий заговор с целью захвата власти» совершил сам режим Лукашенко.

Оппозиционерка также высказалась об отношении к своему тюремному сроку. По ее словам, становится «легко дышать» и «веселей жить», когда она вспоминает, за что «карманные суды» отправили ее и Знака за решетку.

«Весь год они старались сделать все, чтобы я пожалела. Год в жарких и холодных камерах, без воздуха, без света, без людей… Год без ничего, но я не жалею и сейчас поступила бы так же. Я здесь и сейчас прохожу сложный путь вместе со своим народом», — заявила она.

6 сентября Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. После этого она была арестована и отправлена в СИЗО.