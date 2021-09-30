Пропавшая больше пяти лет назад кошка нашлась почти за 500 километров от дома

Кошка по кличке Рози пропала из дома и нашлась спустя почти шесть лет в другом городе

В английском районе Уиррал, город Уолласи, графство Мерсисайд, инспектор Королевского общества защиты животных Энтони Джойнс нашел пропавшую больше пяти лет назад домашнюю кошку и вернул ее хозяевам. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Джойнс нашел кошку по кличке Рози во вторник, 28 сентября. Он выяснил, что у кошки есть чип, и оказалось, что она из английского района Саутси, который находится почти в 500 километрах от Уиррала. Британец разместил пост с фотографией Рози в Twitter, чтобы найти ее хозяев.

На следующий день инспектор сообщил, что кошку забрали хозяева. Они рассказали, что животное пропало из дома почти шесть лет назад. Джойнс предположил, что Рози могла случайно запрыгнуть в чью-то машину или грузовик и уехать в другой город. Он добавил, что, исходя из ухоженного вида кошки, можно сделать вывод о том, что все это время о ней кто-то заботился и регулярно кормил. Вероятно, она сбежала и от новых хозяев.

Ранее сообщалось, что пропавшая семь лет назад собака нашлась за полторы тысячи километров от дома. Выяснилось, что последние пять лет пес жил в другой семье.