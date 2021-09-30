Вышел русскоязычный трейлер нового мультфильма от Disney «Энканто»

Вышел новый русскоязычный трейлер мультфильма «Энканто» от Disney. Студия опубликовала ролик на видеохостинге YouTube.

Сюжет анимационного фильма расскажет о латиноамериканской семье, проживающей в местечке Энканто, что находится в горах Колумбии. Обитатели дома знают легенду о том, что некогда особая свеча с помощью магии создала для них волшебное жилище Каситу (от испанского casita — «домик»).

Все члены семьи, кроме главной героини Мирабель, имеют какой-либо особый дар. Кто-то способен понимать язык животных, другой — исцелять, а третий владеет могучей силой. В один момент Касита начинает разрушаться, а сверхспособности теряются. Мирабель отправляется спасать волшебство.

В качестве постановщика и сценариста картины выступил Джаред Буш. Он известен широкой публике по таким мультфильмам, как «Райя и последний дракон», «Зверополис» и «Моана». В России американо-колумбийская мультипликационная лента выйдет 25 ноября.