Охваченные огнем дома в российском селе попали на видео

На Камчатке произошел сильный пожар, пострадали пять жилых домов

В селе Пахачи на Камчатке произошел сильный пожар, огонь перекинулся на пять жилых домов. Инцидент попал на видео, его публикует РЕН ТВ.

На кадрах сняты охваченные огнем дома: какие-то постройки уже сгорели, к другим огонь только подступает.

Огонь тушили местные пожарные, однако они не справлялись, поэтому на место вылетел вертолет Ми-8, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На борту воздушного судна находится личный состав тиличинской пожарно-спасательной части МЧС России и сотрудники филиала поисково-спасательного и отряда КГКУ "ЦОД"», — сообщили в ведомстве.

Из села эвакуировали 20 человек. Пострадали пять домов. О причине пожара не сообщается.

Ранее в селе Кряжим Саратовской области несколько подростков сами потушили пожар. Видео с места происшествия появилось в сети. На кадрах подростки без помощи взрослых тушат огонь, который охватил забор и сухую траву.