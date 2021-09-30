Все аэропорты Парижа приостановили вылеты рейсов

Все аэропорты Парижа временно приостановили вылеты рейсов из-за масштабных сбоев в электронной системе. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Управление гражданской авиации Франции.

По информации издания, задержка в отправлении самолетов в аэропортах Шарль-де-Голль, Орли и Бурже продлилась не более 30 минут. На данный момент специалисты устраняют причину поломки. Транспортный поток постепенно возобновляется.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США сделали несколько нецензурных надписей в аэропорту столицы Афганистана после терактов в конце августа, но их заставили стереть оскорбления. На них американцы, в частности, написали «К черту талибов и ИГ» (движения «Талибан» и «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признаны террористическими и запрещены в РФ) и другие оскорбления в адрес боевиков. Кроме надписей, на стенах появились и непристойные рисунки.