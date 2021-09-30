В Кремле оценили слова Берлускони о Путине

Песков: главное для России — не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров

Главное для России — не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров, о котором упомянул бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Так его слова о президенте России Владимире Путине оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне Берлускони оценил деятельность Путина и назвал его единственным выдающимся лидером. Он также отметил сложности политической ситуации во всем мире и в частности в Германии в связи с отсутствием настоящих лидеров.

29 сентября президент России по телефону поздравил Берлускони с 85-летием. В юбилейный день рождения бывшего премьер-министра Италии российский лидер отметил его личный вклад в развитие отношений между двумя странами. Кроме того, Путин пожелал главе партии «Вперед, Италия» крепкого здоровья и благополучия.