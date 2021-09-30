«Талибан» устроил званый обед для зарубежных дипломатов

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) организовало в четверг прием и обед для представителей иностранных дипмиссий в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.

На своей странице в Twitter он опубликовал видеозаписи с мероприятия. Среди приглашенных были посол России Дмитрий Жирнов и главы дипмиссий Пакистана и Узбекистана Мансур Ахмад Хан и Ёдгорхужа Шадманов соответственно. Также на встрече присутствовали представители руководства талибов, в том числе мулла Абдул Гани Барадар, назначенный заместителем председателя временного правительства.

Обед в здании министерства. После трапезы была совершена молитва. В ходе мероприятия назначенный радикалами на должность главы МИД Афганистана во временном кабмине мавлави Амир Хан Моттаки поблагодарил дипломатов за то, что те продолжали работу во время «важных политических преобразований» в Афганистане. Кроме того, он выразил благодарность «государствам, предоставляющим гуманитарную помощь афганскому народу и которые заявили о намерении взаимодействовать с нашим кабинетом министров».

Ранее талибы заявили о бесполезности восстановления бывшего правительства Афганистана. Представитель террористического движения Инамулл Самангани назвал речи о воссоздании бывшей администрации ложью оппортунистов всему миру об Афганистане и его народе.

