Sony продлила жизнь PlayStation 4

Sony исправила проблему PlayStation 4, которая ограничивала срок жизни приставки. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По словам журналистов, ранее консоль отказывалась запускать игры при отсутствии питающей чип CMOS батареи и подключения к сети. С новым апдейтом появилась возможность пользоваться приставкой даже при отсутствии данной батареи. Авторы полагают, что таким образом жизненный цикл консоли может быть продлен.

Специалисты извлекли элемент питания из приставки и отключили ее от интернета, а затем попытались запустить на консоли игру God of War. PlayStation 4 выдала ошибку. После этого авторы установили новую версию прошивки для PS4 под номером 9.00 и повторили процедуру, и игра запустилась без проблем. Однако журналисты отметили, что информация о трофеях в God of War оказалась недоступной — вероятнее всего, из-за отсутствия подключения к интернету.

По словам авторов, таким образом приставка будет работать даже в том случае, если встроенная батарейка для CMOS разрядится. «Обновление демонстрирует изменение отношения Sony к старым консолям», — отметили журналисты. PlayStation 4 была представлена в 2013 году.

В апреле энтузиасты выяснили, что на консоли PS4 невозможно играть без специальной батарейки и активного подключения к интернету. Встроенная в приставку батарейка, как правило, работает около десяти лет, затем ее необходимо заменить.