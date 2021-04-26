Sony признала проблемы PlayStation

Sony может исправить проблему, которая приводит консоли PlayStation в негодность. Об этом инсайдеры сообщают в соцсетях.

Несколько блогеров рассказали о том, что Sony начала реагировать на проблему встроенной в консоли батареи, которая питает чип CMOS. В случае окончания ресурса аккумуляторного элемента PlayStation 4 прекращает запускать цифровые и физические копии игр. Судя по сообщениям, в компании признали данный недостаток в частной переписке с геймерами.

Например, популярный инсайдер под ником DoesItPlay1 рассказал в своем Twitter, что представители PlayStation организовали расследование данного факта. В разговоре с геймерами сотрудники поддержки заявляют, что специалисты компании изучают проблему. Клиентам пообещали дать ответ, когда расследование будет окончено. Сообщения означают, что Sony может исправить данный недостаток своих приставок в будущем.

Ранее энтузиасты выяснили, что консоли семейства PlayStation 4 перестают запускать игры, когда садится встроенная в приставку батарейка. Аккумуляторный элемент позволяет системе следить за актуальными датой и временем даже в случае отключения консоли от сети. Ресурс батарейки составляет около десяти лет.