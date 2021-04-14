PlayStation перестанет работать без интернета

В приставку PS4 невозможно играть без встроенной батарейки и активного подключения к интернету. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на блогера Forest.

Пользователь Twitter узнал о том, что PlayStation 4 якобы может перестать работать без встроенной батарейки и активного подключения к интернету. Чтобы проверить предположение, автор приобрел новую PlayStation 4 Slim, извлек батарейку и попытался запустить какую-либо игру без подключения к сети. Оказалось, что в этом случае приставка выдает ошибку с кодом CE-30391-6.

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Forest рассказал, что ошибка возникает как в случае запуска цифровых игр, так и физических копий на дисках. При отсутствии автономного питания, позволяющего проверить настоящую дату и время, и подключения к серверу Sony и магазину PSN, консоль отказывается функционировать. После проделанных действий автор подключился к интернету — приставка попросила его ввести логин и пароль учетной записи, а затем позволила запустить игры.

Блогер заметил, что геймерам стоит внимательнее относиться к своим консолям и по возможности обеспечивать постоянное подключение к сети. Автор подытожил, что встроенная в приставку батарейка как правило работает около десяти лет, затем ее необходимо заменить.

В конце марта энтузиаст Лэнс Макдональд (Lance McDonald) выяснил, что без находящейся внутри PS4 батарейки консоль может оказаться неработоспособной. Макдональд объяснил, что встроенный в приставку аккумуляторный элемент позволяет системе следить за актуальными датой и временем даже в случае отключения консоли от сети. Батарейка необходима для того, чтобы пользователи не накручивали себе различные достижения в играх.