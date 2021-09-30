В Москве прошло прощание с киноведом Кириллом Разлоговым

В Москве прошло прощание с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программным директором Московского международного кинофестиваля Кириллом Разлоговым. Об этом сообщает ТАСС.

С Разлоговым простились в Центральном Доме кинематографистов. Присутствовавший на церемонии режиссер Вадим Абдрашитов сказал, что «мы сиротеем», так как из жизни уходят великие люди. Он отметил, что кинокритик рассматривал любую картину в рамках искусства и заражал своим интересом окружающих. «Он очень много понимал, знал, прекрасно разбирался в современной литературе, театре, но любил кинематограф, превратив его в суть жизни», — сказал режиссер.

Дочь Разлогова Мария назвала отца добрым и неконфликтным человеком. «Он был для нас миротворцем, умел примирять, умел чувствовать других людей и создавать условия для сохранения гармонии в семье», — отметила она.

О смерти Разлогова стало известно 27 сентября. Он скончался на 76-м году жизни.

С 1989 по 2013 год киновед был директором Российского института культурологии. Разлогов также был создателем и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура». За свою жизнь он выпустил 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.