Российские военные провели учения в Таджикистане

Военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения за рубежом провели тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа, передает РИА Новости.

По ходу маневров отрабатывалась ситуация, когда разведка заметила отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. «Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга», — говорится в сообщении. Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек, помогали им снайперы, вооруженные 12,7-миллиметровыми винтовками «Корд-М».

27 сентября стало известно, что Москва и Белград в середине октября проведут совместные учения «Славянский щит» на территории Сербии. В них примут участие самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного и морского базирования «Панцирь-С», которые прибудут из России.