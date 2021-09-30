Во Франции подстрелили трех чеченцев

LCI: три чеченца пострадали в результате стрельбы во французском Нанте

Трое молодых людей чеченского происхождения в возрасте 18-19 лет получили ранения в результате стрельбы во французском Нанте. Об этом сообщает LCI.

Уточняется, что стрельба произошла в среду, 29 сентября, примерно в четыре часа дня. Первому пострадавшему, 19-летнему молодому человеку, пуля попала в грудную клетку. Другой пострадавший получил огнестрельное ранение в ноги и лопатку. Третьему также выстрелили в ноги. Все мужчины госпитализированы в Университетскую больницу Нанта.

На месте обнаружили 20 девятимиллиметровых гильз. Также к западу от Нанта нашли обгоревший автомобиль, который, предположительно, был замечен на месте случившегося.

Ранее мужчина во французском городе Сент-Этьене открыл огонь по сотрудникам полиции. Мужчина спрятался во дворе одного из домов за кустом и открыл огонь по силовикам. Полицейские не пострадали, однако мужчина был серьезно ранен в живот и ногу.