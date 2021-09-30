В Африке учителя ушли в бизнес из-за нехватки денег

В Уганде учителя в частных школах из-за пандемии коронавируса перестали получать зарплату. Нехватка денег вынудила их уйти в бизнес или другие сферы. В сложившейся ситуации сфера образования в стране оказалась под угрозой, пишет The Guardian.

Около 40 процентов начальных школ и 60 процентов средних школ в Уганде — это негосударственные учебные заведения, управляемые частными лицами, религиозными и благотворительными организациями и предприятиями, при этом большая часть платных школ находится в тех районах, где государственные учебные заведения переполнены или расположены слишком далеко. Частные школы финансируются главным образом за счет платы за обучение, которая покрывает все расходы, в том числе зарплату педагогов. Она в среднем достигает 350-880 тысяч угандийских шиллингов (7-18 тысяч рублей).

С началом пандемии коронавируса заведения закрылись, родители перестали платить за обучение, а руководству пришлось сократить зарплату учителей или вовсе прекратить ее выплачивать. Так, согласно данным Центра исследований экономической политики, 85 процентов частных школ не выплачивают полную зарплату учителям из-за финансовых проблем, связанных с коронавирусом. По всей Африке к югу от Сахары половина преподавателей в частных школах (15 процентов от общего числа учителей) столкнулись с падением зарплаты в среднем на 50 процентов.

В то же время педагоги в государственных школах продолжили получать деньги, а обещания властей Уганды поддержать работников коммерческого образования остались невыполненными. Поэтому, чтобы заработать, педагоги вынужденно ушли в другие сферы, в частности в сельское хозяйство или торговлю. «У меня есть два учителя, которые ушли в армию. Некоторые переехали в свои деревни. Это означает, что, когда мы откроемся, в некоторых школах, включая государственные, не будет учителей», — предупредил директор детского сада и начальной школы Green Galaxy Роберт Кимения.

Бывший преподаватель Джордж Вакирвайн, проработавший семь лет в образовании, жил за счет помощи родителей, чьих детей он учил. Сейчас он за небольшую плату носит воду в дома по соседству. «Дело дошло до того, что учителя стали умолять родителей дать им что-нибудь поесть. Теперь они называют нас [учителей] попрошайками, которые ходят к ним просить еды», — рассказал глава Ассоциации частных учителей города Муконо Николас Бвайр (Nicholas Bwire).

Некоторые учителя заявили, что после возобновления работы в школах не бросят бизнес, чтобы в будущем вновь не остаться без средств к существованию. Другие же и вовсе решили покинуть сферу образования. Школы в Уганде будут закрыты до января, а до 15 миллионов детей не смогут вернуться к учебе. Правительство требует от учителей привиться от коронавируса, однако более 80 процентов из них еще не получили первую дозу вакцины.