Иранский хакер рассказал об атаках на Россию

Хакер из группировки Arvin Club: у нас были цели в России, но они нам не очень интересны

Хакер из иранской группировки Arvin Club признался, что у него были цели на территории России. Об этом главный администратор киберпреступного сообщества по имени Али рассказал в интервью «Ленте.ру».

Иранский хакер из Arvin Club заявил, что российские организации попадали в поле зрения известной группировки. Вместе с тем, по словам Али, о конкретных атаках говорить не приходится, потому что эти предприятия в итоге оказались не очень привлекательными.

«У нас были цели в России, но, если честно, они нам не очень интересны по разным причинам. В вашу страну мы заглядывали больше из любопытства», — отметил Али.

Вместе с тем, он заявил о том, что Arvin Club доводилось атаковать цели на территории США. Они не относились к критической инфраструктуре страны, однако самого факта было достаточно для того, чтобы американское правительство обвинило группировку в связях с руководством Ирана.

«Чтобы стать жертвой подобных нападок, достаточно просто родиться в Иране, уж поверьте мне. Из-за политики, проводимой нашим государством, США по умолчанию считают тебя или террористом, или пособником иранского правительства. Фактически наше преступление в том, что мы иранцы», — рассказал Али.

Хакеры из Arvin Club ищут уязвимости в защитных системах компаний по всему миру, после чего сообщают своим жертвам о наличии уязвимостей и требуют устранить недостатки. В случае отказа начинается полноценная атака с требованием выкупа. В августе 2021 года Arvin Club выложили в открытый доступ базу с личными данными сотен тысяч пассажиров российской авиакомпании Utair. Тогда выяснилось, что эти сведения были похищены еще в 2019 году и уже появлялись в даркнете.