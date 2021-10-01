Госдума: индексация зарплат чиновников возобновится в 2022 году, они будут расти на 4 %

В России перестанут экономить на зарплатах чиновников: индексация зарплат возобновится в 2022 году, они снова будут повышаться на четыре процента. Об этом говорится в предложениях кабмина, внесенных в Госдуму, передает РБК.

Индексация запланирована с 1 октября 2022 года на период до 2024 года включительно, она коснется всех категорий работников федеральных государственных учреждений.

Также индексация затронет судей, прокурорских работников, сотрудников СК, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов. Кроме того, с 1 октября 2022 года предусмотрено ежегодное повышение зарплаты военных и приравненных к них лиц, индексация также будет составлять четыре процента.

В сентябре 2020 года сообщалось, что российское правительство нашло способ сэкономить, существенно снизив расходы федерального бюджета на 2021 год. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов, первую очередь сокращение коснется программы закупки вооружений и зарплат чиновников. В 2021 году их зарплаты не подвергались ежегодной индексации на величину инфляции.