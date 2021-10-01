Обладательница «Грэмми» Глория Эстефан рассказала о пережитом в детстве насилии

Латиноамериканская певица, обладательница пяти музыкальных премий «Грэмми» Глория Эстефан рассказала о пережитом в детстве насилии. Выпуск шоу Red Table Talk с ее участием был опубликован на Facebook.

Исполнительница заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны родственника. На тот момент ей было девять лет. Мужчина угрожал, что убьет ее, если она скажет о случившемся своей матери.

Эстефан отметила, что она посещала музыкальную школу, которая принадлежала ему. Он постоянно говорил артистке, что она талантлива и нуждается в особом внимании. Та начала избегать посещения школы и говорить, что чувствует себя плохо.

По словам певицы, она никогда не винила себя в случившемся, так как знала, что ее родственник «сошел с ума». Кроме того, она верила, что он может навредить ее семье. Из-за стресса у Эстефан начали выпадать волосы, и в конце концов она все же рассказала матери о пережитом насилии, а та позвонила в полицию.

«Они сказали моей матери не выдвигать обвинения, потому что, по их словам, тогда мне предстоит пережить более серьезную травму, когда я буду свидетельствовать в суде», — вспомнила исполнительница.

64-летнюю Глорию Эстефан считают одной из главных представительниц латиноамериканской поп-музыки. Она прославилась благодаря хитам Conga, Mi Tierra и Don't Wanna Lose You.