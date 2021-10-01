Эфиопия прогнала семь чиновников ООН из страны и спровоцировала скандал

Эфиопия прогнала семь высокопоставленных чиновников ООН из страны, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела. Это спровоцировало международный скандал, результатом которого может стать наложение санкций на африканскую страну. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению эфиопских властей, сотрудники международной организации выходили за рамки своих обязанностей. В связи с этим МИД Эфиопии потребовал, чтобы семеро сотрудников покинули страну в течение 72 часов. В список лиц, подлежащих высылке, включены представитель Детского фонда ООН, руководитель группы по мониторингу Управления верховного комиссара ООН по правам человека и сотрудники Управления по координации гуманитарных вопросов.

Произошедшее вызвало бурную реакцию у представителей международного сообщества, в том числе у представителей ООН и политиков из США. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что благодаря работе организации в Эфиопию попадают медикаменты, вода, продукты питания и другая гуманитарная помощь. «Сейчас мы взаимодействуем с местным правительством и надеемся, что заинтересованным сотрудникам ООН будет разрешено продолжить свою важную работу», — подчеркнул Гутерреш.

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При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что за решением о высылке может последовать ужесточение санкций. В середине сентября США уже ввели особый режим мер против сторон конфликта в Эфиопии ради того, чтобы в стране установился мир.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии начался в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесшей жизни более десяти тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

Кроме того, силы Тыграя перешли на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько ключевых городов в двух штатах, прилегающих к Тыграю. Однако к осени 2021-го правительственные войска при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.