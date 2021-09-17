США попытались заставить население Эфиопии помириться с помощью санкций

США фактически ввели санкции против сторон конфликта в Эфиопии ради мира

США фактически ввели особый режим санкций против сторон конфликта в Эфиопии ради того, чтобы в стране установился мир. Об этом говорится в новом указе американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении указано, что таким образом Вашингтон попытается заставить правительства Эфиопии, Эритреи, Народного фронта освобождения Тыграя и регионального правительства Амхары помириться и прекратить вооруженное сопротивление. Санкционный режим, о котором заявил Байден, позволит американскому правительству ввести меры против сторон конфликта.

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«Новый указ предоставляет министерству финансов необходимые полномочия для привлечения к ответственности тех, кто продолжает вести огонь [по противникам], устраивает атаки на мирных граждан и в целом предпочитает продолжать конфликт, а не начать переговоры», — отмечается в сообщении.

Конфликт между Тыграем и центральным правительством Эфиопии начался в ноябре 2020 года. Причиной войны, унесшей жизни более 10 тысяч человек, послужили противоречия между федеральным центром и властями провинции касательно разграничений властных полномочий и признания местных выборов.

Кроме того, силы Тыграя перешли на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли перерезать ряд транспортных магистралей и взять под контроль несколько ключевых городов в двух штатах, прилегающих к Тыграю. Однако к осени 2021-го правительственные войска при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление и вернули контроль над большей частью городов.

