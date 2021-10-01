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Во Франции раскрыли громкое дело маньяка по кличке «Рябой» спустя 35 лет

Le Parisien: спустя 35 лет французский маньяк по кличке «Рябой» раскрыл свою личность
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Фоторобот преступника
Фоторобот преступника
Фото: Le Parisien

Во Франции раскрыли громкое дело серийного маньяка по кличке «Рябой». Спустя 35 лет преступник раскрыл свою личность и совершил суицид. Об этом пишет Le Parisien.

Насильником и убийцей, которого искали больше 30 лет, оказался бывший жандарм, 59-летний Франсуа Веров (François Verove). Он проживал в курортном городке Гро-дю-Руа в департаменте Гар на юге страны, где и покончил с собой. В предсмертной записке мужчина признался, что и был тем самым преступником, совершившим серию изнасилований и убийств в 1980-х — 1990 годах.

Экспертиза сравнила отпечатки пальцев покойного с теми, что были обнаружены на местах преступлений, и подтвердила, что правоохранитель действительно является серийным убийцей. Его подозревали в совершении не менее трех убийств и шести изнасилованиях, совершенных между 1986-м и 1994 годом, в том числе детей.

Первое преступление «Рябого» было совершено в 1986-м в Париже. Тогда он задушил и изнасиловал 11-летнюю девочку.

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