Мужчина попытался поджечь здание правительства в Гааге и попался полиции

Полиция в Гааге задержала мужчину, который пытался устроить пожар в здании правительственного комплекса Бинненхоф, где заседает парламент Нидерландов. Об этом местные правоохранительные органы пишут в своем Twitter.

Это произошло вечером 30 сентября.

Кроме поджога нарушитель также попытался совершить акт членовредительства, однако его вовремя задержали сотрудники полиции. По данным полиции, он уже известен своим странным поведением. При задержании один из офицеров пострадал, подробности событий и мотивы преступника не уточняются.

В ночь на 1 октября неизвестный попытался поджечь здание правительства Мурманской области, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. В тот момент в здании правительства российского региона находились сотрудники городской администрации. По предварительным данным, пострадал охранник. На месте происшествия работают полицейские.