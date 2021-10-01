Здание правительства российского региона попытались поджечь

Неизвестный попытался поджечь здание правительства Мурманской области, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в 1:30 ночи пятницы, 1 октября. В этот момент в здании правительства российского региона находились сотрудники городской администрации. По предварительным данным, пострадал охранник. На месте происшествия работают полицейские.

Ранее жительницу США Александру Суверневу, которая называет себя шаманкой, заподозрили в разжигании лесного пожара, представляющего угрозу тысячам домов. Женщина оправдывает себя тем, что «варила медвежью мочу для питья». Шаманку задержали, ей предъявили обвинение в организации 11 пожаров в Калифорнии, однако она не признала свою вину. Суверневой грозит до девяти лет лишения свободы. В результате последнего пожара, устроенного женщиной, оказалась сожженной почти целая деревня: пострадали 40 домов, еще более 2 тысяч домов находятся в опасности. Более 2 тысяч местных жителей эвакуировали.