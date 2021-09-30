Неизвестный попытался поджечь себя в офисе Зеленского

Неизвестный мужчина пытался поджечь себя в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Telegram-канал «Муніципальна Варта Києва» («Муниципальная охрана Киева»).

Сообщается, что мужчина проник в здание офиса президента, облился легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь себя. Ему помешали полицейские, которые вовремя потушили огонь. Сейчас с ним общаются следователи. Причины своего поступка он не раскрывает.

В начале сентября полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который облил горючей жидкостью и поджег вход в здание Московского районного суда. В результате поджога загорелась дверь здания. Возгорание быстро удалось потушить. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину, который после поджога направился к станции метро «Электросила».