Трехлетняя девочка играла со спичками и подожгла себя

В Мариуполе трехлетняя девочка подожгла на себе одежду, играясь со спичками

В Мариуполе трехлетняя девочка игралась со спичками в своей квартире, пока взрослые оставили ее без присмотра, и подожгла на себе одежду, сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Ребенка госпитализировали с ожогами ночью 4 сентября. Врачи борются за ее жизнь. Ее мать во время инцидента была у соседей, а ее сожитель спал дома пьяный. Семья состоит на учете социальной службы.

Полицейские открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина остался недоволен качеством обслуживания в одном из кафе и решил поджечь его. Задержанный объяснил, что решил отомстить заведению за плохой сервис. Он разбил окно и кинул внутрь здания зажигательную смесь.