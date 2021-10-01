На Украине нашли тайник с оружием из Крыма

Украинские силовики обнаружили в Донбассе тайник с похищенным в Крыму оружием

Украинские силовики нашли в Донбассе тайник с оружием и боеприпасами, которые находились в Крыму «на момент оккупации полуострова». Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что схрон с похищенным арсеналом обнаружили на территории гаражного кооператива в городе Авдеевка в Донецкой области. Правоохранителям удалось изъять 10 ручных противотанковых гранатометов (РПГ), одну установку противотанковой управляемой ракеты, более сотни мин, 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, а также почти 14 тысяч патронов различного калибра.

В данный момент силовиками устанавливаются происхождение оружия и боеприпасов, а также лица, организовавшие их незаконное хранение.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нашли тайник с оружием и взрывчаткой в Ровенской области, неподалеку от украинско-белорусской границы. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз антитеррористических учений.