В горах Ингушетии прошел международный массовый забег

В горах Ингушетии прошел международный марафон «Джейрах». Об этом сообщает «Российская газета».

В массовом забеге, который проводится ежегодно, приняли участие более 200 спортсменов из России и Польши. Для них были подготовлены несколько дистанций: Шоан — в десять километров, полумарафон Гули (21 километр), Ассинское ущелье (42 километра) и Ляжгинский водопад (более полутора километров). Кроме того, в рамках марафона прошел и отдельный детский забег на 500 метров.

«История таких спортивных забегов уходит в стародавние времена, когда нужно было сообщить добрую весть. Донести ее решались самые отважные и сильные», — рассказал в ходе обращения к участникам премьер-министр республики Владимир Сластенин.

Всего победителями на различных дистанциях стали 18 человек, которым вручили грамоты и подарки. По окончании забега на площадке всесезонного курорта Армхи состоялся концерт с участием звезд ингушской эстрады. Там же была организована выставка изделий народных промыслов, где можно было приобрести сувениры.

