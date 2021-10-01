Европа решила стать независимой от Китая

ЕС призывает европейские страны развивать собственную индустрию добычи и переработки редкоземельных металлов, чтобы избавиться от необходимости покупать эти материалы у Китая. Металлы необходимы для производства важных элементов электрокаров, ветровых турбин и мобильных телефонов. На развитие отрасли организация решила выделить 1,7 миллиарда евро (два миллиарда долларов), пишет Bloomberg.

ЕС проинвестирует 14 перспективных проектов на территории блока — от добычи полезных ископаемых до производства магнитов и их вторичной переработки, указано в плане Европейского сырьевого альянса (ERMA). По мнению альянса, поддержка зарождающейся отрасли поможет Европе стать независимой от более дешевой китайской продукции. Поставщики из Китая обеспечивают 90 процентов спроса на магниты для электромобильных двигателей, производимых из редкоземельных металлов, однако, по мнению ЕС, имеют низкие трудовые и экологические стандарты. «Углубленный анализ критически важных цепочек поставок и ключевых технологий, проведенный комиссией, выявил высокий уровень зависимости ЕС от иностранных ресурсов, необходимых для перехода к «зеленым» и цифровым технологиям», — заявил уполномоченный по делам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон. — «ЕС зависит от других стран — в основном от Китая — в импорте постоянных магнитов, а также редкоземельных материалов, из которых они сделаны».

Необходимость в редкоземельных металлах обусловлена растущим спросом со стороны крупных европейских компаний, таких как автоконцерны Volkswagen и Stellantis и производитель ветрогенераторов Vestas Wind Systems. Ожидается, что в будущем Китай израсходует большую часть своих запасов необходимых металлов, что лишит ЕС поставок и поставит под угрозу планы блока по борьбе с изменением климата. «ЕС взял на себя обязательство стать климатически нейтральным к 2050 году. Объемы сырья, необходимого для облегчения этого энергетического перехода, огромны, и Европе срочно необходимо обеспечить его поставки», — подчеркнул глава ERMA Бернд Шефер.

ЕС намерен удовлетворять 20 процентов внутреннего спроса за счет продукции местных поставщиков. Проекты, на которые потратят два миллиона долларов, имеют широкий спектр профилей — от добычи полезных ископаемых в Швеции и Финляндии до отделения редкоземельных элементов в Польше и производства магнитов в Словении. Помимо налаживания поставок внутри Европы практически с нуля, государства должны помочь индустрии установить стратегическое партнерство со странами, имеющими большой запас редкоземельных металлов, указано в документе ERMA.

Жители ЕС быстро переходят на электрокары. В 2020 году европейцы купили более миллиона электромобилей. К январю 2021 года общий объем продаж вырос на 198 процентов за 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.