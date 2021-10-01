Моргенштерна предупредили о грядущем визите «людей в масках»

Российский рэпер Моргенштерн рассказал, что «пташки напели» ему о грядущем визите «людей в масках и без». Пост на эту появился в его Instagram-сторис.

Музыкант не раскрыл имена людей, которые предупредили его о приходе силовиков, однако заявил, что готов к этой встрече. «Дабы вы не тратили свое драгоценное время, сообщаю заранее — ничего запрещенного и противозаконного вы не найдете. А если, не дай Боже, решите что-то закинуть — мы хорошо подготовились, и все помещение перекрыто камерами», — написал он.

Артист попросил представителей правоохранительных органов направить свои усилия на борьбу с реальной преступностью и защиту российских граждан.

В сентябре Моргешнтерн признался, что помогал больному ребенку из Тимашевска не по своей воле. Он собирал деньги больному спинальной мышечной атрофией Илье Худобе, так как ему угрожали уголовным делом о пропаганде наркотиков. В своем обращении Моргенштерн рассказал о некоем проверенном источнике, который сообщил музыканту, что ему могут подкинуть наркотики. «Один человек, работающий в правоохранительных органах», как выразился рэпер, скинул ему сообщение о сборе средств для Ильи Худобы. Собеседник назвал мальчика «ребенком майора полиции» и предложил таким образом «заработать очков».