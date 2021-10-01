Сотни афганских беженцев покинули базы США без документов

Сотни беженцев из Афганистана покинули военные базы в нескольких американских штатах, где их временно разместили после эвакуации, не дождавшись оформления необходимых миграционных документов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, не менее 700 афганцев уехали из лагерей без документов, и их число продолжает расти. При этом власти США на протяжении долгого времени не афишировали эту проблему, из-за чего ситуация только усугубилась. Таким образом, люди оказались в другой стране без возможности трудоустройства, получения медицинской помощи и адаптации в обществе.

По словам анонимного представителя миграционной службы США, на решение последствий подобного кризиса потребуется несколько лет. «Это может привести к долгим годам ужасных проблем с иммиграционным статусом», — уточнил он. Отмечается, что афганские беженцы не нарушают закон, покидая базы, так как военные не вправе удерживать их где-либо против воли.

23 сентября двух беженцев из Афганистана обвинили в преступлениях, которые они совершили после прибытия на военную баз Форт-Маккой в штате Висконсин. 20-летний Бахрулла Нури обвиняется в сексуальных преступлениях против двух несовершеннолетних девушек в возрасте до 16 лет. 32-летний Мохаммад Харун Имаад напал на свою супругу и пытался ее задушить.