Россию и Норвегию свяжут электрошаттлами

Летом 2022 года между Мурманской областью и Норвегией начнут в тестовом режиме курсировать электрошаттлы. Регулярные рейсы электробусов свяжут населенные пункты, расположенные около границы между двумя странами, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу норвежского Баренцева секретариата Ларса Георга Фордала.

Как заявил Фордал в ходе онлайн-конференции, технику закупят норвежские власти. Электрошаттлы будут ездить из норвежского города Киркенеса в российский поселок Никель и город Заполярный. Норвежец выразил надежду на то, что после пробного периода автобусы начнут курсировать на регулярной основе.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Финляндии задумали строительство восточной ветки железной дороги, которая протянется через границу с Россией. С запуском новой магистрали россияне смогут добираться до Хельсинки из Санкт-Петербурга на полчаса быстрее, чем в настоящее время. Стоимость строительства оценивают в 1,7 миллиарда евро, на этапе планирования потратят около 79 миллионов евро. Железнодорожная ветка свяжет финский столичный аэропорт Вантаа с городами Порвоо в 50 километрах от Хельсинки и Коувола (в 138 километрах) и протянется до Санкт-Петербурга.