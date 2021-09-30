Финляндия задумала построить железную дорогу в Петербург

Власти Финляндии задумали строительство восточной ветки железной дороги, которая протянется через границу с Россией. С запуском новой магистрали россияне смогут добираться до Хельсинки из Санкт-Петербурга на полчаса быстрее, чем сейчас, сообщает финское издание Yle.

Строительство оценивают в 1,7 миллиарда евро, на этапе планирования потратят около 79 миллионов евро. Железнодорожная ветка свяжет финский столичный аэропорт Вантаа с городами Порвоо в 50 километрах от Хельсинки и Коувола (в 138 километрах) и протянется до Петербурга, пояснили в министерской комиссии правительства страны. После завершения строительства новой дороги жители Северной столицы России смогут добираться в Финляндию за три часа. Действующий скоростной поезд «Аллегро» тратит на маршрут Петербург — Хельсинки три часа 27 минут.

В финском Минтрансе отметили, что 51 процент от затрат покроют из госбюджета, остальное поделят между муниципалитетами, 16 городами в южной и восточной части страны, которых затронет проект. Дорога будет скоростной и двухпутной. Запуском новой ветки власти, в первую очередь, планируют повысить транспортную доступность внутри Финляндии.

Ранее замгендиректора компании «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов анонсировал запуск из Москвы в Мурманск туристического поезда под названием «Северное сияние». Организовать движение по маршруту, на котором пассажиры смогут посетить также Вологду и Петрозаводск, планируется с января 2022 года.