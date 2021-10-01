Жителей Ингушетии с лучшим огородом наградили миллионом рублей

Семья из села Даттых выиграла конкурс на лучшее подсобное хозяйство в республике Ингушетия. Соответствующий материал публикует портал Etokavkaz.

Победителем соревнования, в котором приняли участие 205 жителей региона, стала семья Пидиевых. Члены правительственной комиссии два месяца посещали сады и огороды Ингушетии, после чего глава республики Махмуд-Али Калиматов вручил 13 призерам денежные сертификаты.

Известно, что родственники получили миллион рублей, который они планируют потратить на ремонт дома, обновления забора, покупку техники и системы капельного орошения. Официально хозяйство зарегистрировано на 71-летнюю Рапиат Пидиеву, но на нем трудится вся ее семья — сыновья Магомед и Адам, снохи и восемь внуков и внучек.

Согласно материалу, на 37 сотках размещены дом, сад и огород, на котором семья выращивает более 50 видов культур. Среди них — картофель, огурцы, калина, яблони, кукуруза, орехи, тыква и капуста, а также чеснок, лук, помидоры, слива и персики. На территории участка есть 30 ульев и цветы.

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Помимо этого, семья держит трех буйволов, 11 коров и бычков, два десятка овец, лошадь и около 50 кур. Отмечается, что на хозяйстве Пидиевы производят мед, мясо, молоко и молочную продукцию.

В августе семья агрономов из Новосибирска превратила собственный сад в успешный бизнес. Людмила и Юрий Шубины долгое время работали в аграрной сфере, а перед выходом на пенсию решили открыть в Новосибирске сад и хозяйство под названием «Сад Шубиной». В 2021 году ему исполнится 17 лет.