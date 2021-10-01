Российский боец ОМОН получил условный срок за избиение на концерте

Сотрудник ОМОН получил четыре года условно за избиение задержанного на концерте в Вологодской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, 19 октября 2019 года в Череповце проходил рок-фестиваль «Время колокольчиков». В ходе концерта началась массовая драка. Полиция задержала 28 человек. Уже в автозаке один из задержанных стал снимать все происходящее на телефон, после чего один из сотрудников ОМОН потребовал убрать гаджет, но мужчина проигнорировал это.

Тогда полицейский несколько раз ударил нарушителя. Когда задержанный упал, боец ОМОН вместе с коллегами продолжил избиение. Некоторые сотрудники применяли резиновые дубинки. В настоящий момент в их отношении также рассматривают уголовные дела, выделенные в отдельное производство.

Бойца ОМОН осудили по части третьей статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») УК РФ и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Кроме того, он не сможет занимать какую-либо должность на госслужбе в течение трех лет.