Назван способ ограничить сидение ребенка за гаджетами без скандала

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что каждый четвертый ребенок проводит все свое свободное время в гаджетах, а 80 процентов школьников не могут обойтись без смартфона, сообщает Федеральное агентство новостей. Психолог назвала способ, как без скандала ограничить ребенка от сидения в телефоне.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, при каких условиях можно купить ребенку его первый смартфон и какое количество времени в день дети могут проводить в гаджетах. По мнению специалиста, купить телефон можно и в первом классе, однако необходимо перед этим договориться с ребенком о правилах его использования. Она посоветовала не давать пользоваться техникой детям более полутора часов в день в начальной школе, а в старшем возрасте давать ее на два-три часа.

Кроме того, как отметила психолог, самому ребенку может быть сложно оторваться от «игрушки», поэтому нужно помочь найти ему занятия по душе. Среди возможных вариантов могут быть кружки, секции или общение с друзьями. Главное, чтобы ему было чем заняться. Также она призвала объяснить ребенку до покупки телефона, что если он будет много времени проводить в нем, то гаджет «съест» его реальную жизнь.

Если ребенок уже зависим от техники, то нужно выяснить его цели в жизни и подумать, как помочь ему достичь их. Важно, чтобы у него появился реальное занятие, которое поможет оторвать его от смартфона.

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