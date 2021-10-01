Крымские татары отметят праздник урожая в национальном селе

Крымские татары отметят праздник Дервиза в национальном селе Строгоновка Симферопольского района Крыма. Об этом сообщает информационная платформа «Крым Press».

Праздничные мероприятия, посвященные окончанию полевых работ и сбора урожая и приходу осени, пройдут в субботу, 2 октября. Как ожидается, проведение праздника должно поспособствовать сохранению и популяризации традиции народов Крыма, а также «представить богатство и разнообразие крымско-татарской культуры через ее раскрытие на разных площадках».

В рамках мероприятия в Строгоновке пройдут выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам и попробовать блюда национальной крымско-татарской кухни.

Кроме того, на площадке организуют спортивные мероприятия и специальную программу для детей. Состоится праздничный концерт.