Историк опроверг причастность потомков Романовых к императорской династии

Историк РГГУ заявил, что потомки Романовых не имеют отношения к императорской династии

Согласно законам императорской семьи, которые регламентировали принадлежность к российской царской династии, потомки Романовых не имеют никакого к ней отношения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил историк Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Евгений Пчелов.

«Династия не сохранилась. Если исходить из законодательства Российской империи, то императорский дом Романовых свое существование прекратил в 2007 году», — рассказал специалист.

По его словам, важным пунктом законодательства царской семьи были равнородные браки, заключаемые между представителями правящих династий. Однако дед Георгия Михайловича Романова — Владимир Кириллович — в 1948 году заключил неравный брак. Пчелов отметил, что после этого события потомство Романовых не имеет отношения к императорской династии.

1 октября состоялось первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых. Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Церемония прошла в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.