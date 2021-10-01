Россиянки остались без свадебного букета невесты наследника династии Романовых

Дочь дипломата Ребекка Беттарини отказалась от традиции и не бросила букет гостям

Невеста наследника династии Романовых и дочь итальянского дипломата не бросила букет цветов гостям, тем самым отказавшись от свадебной традиции. Соответствующий материал публикует «Фонтанка».

1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге состоялось венчание Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини. Отмечается, что мероприятие было первым более чем за 120 лет венчанием потомка династии Романовых на территории России.

По информации издания, россиянки ждали выхода пары из храма, чтобы поймать букет виновницы торжества, однако в конечном счете остались без него. Сообщается, что вместо этого Беттарини возложила цветы на могилы Александра II, Петра I и великого князя Владимира Кирилловича в Петропавловском соборе, куда они отправились после венчания.

Букет невесты состоял из белых фаленопсисов. На церемонии присутствовали представители монарших домов Европы, а перед входом в Исаакиевский собор молодых встречали гвардейцы Преображенского полка.

Избранница Георгия Михайловича Ребекка Беттарини родилась в семье итальянского дипломата, работавшего в Бельгии. 12 июля 2020 года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Георгий Романов и Виктория Романовна уже вступили в официальный гражданский брак — церемония состоялась 24 сентября в одном из московских загсов.

Организация «Объединение членов рода Романовых», в которую входят большинство потомков императорской фамилии, не признает «Российский Императорский дом», так как Кирилл Владимирович Романов, от которого происходит Георгий Романов, был лишен всех прав императорской фамилии Николаем II в 1905 году.