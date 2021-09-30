Потомок династии Романовых обвенчается в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет

Георгий Михайлович Романов обвенчается с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге в пятницу, 1 октября. Об этом сообщает Московский Комсомолец

Георгий Романов является правнуком Кирилла Владимировича Романова и относит себя к так называемому «Российскому Императорскому дому», который на данный момент состоит из него и его матери Марии Владимировны Романовой. Его свадьба будет первым венчанием потомков династии Романовых на территории России более чем за 120 лет.

Избранница Георгия Михайловича Ребекка Беттарини родилась в семье итальянского дипломата, работавшего в Бельгии. 12 июля 2020 года она приняла православие под именем Виктория Романовна. Георгий Романов и Виктория Романовна уже вступили в официальный гражданский брак — церемония состоялась 24 сентября в одном из московских загсов.

На венчании в Санкт-Петербурге будут присутствовать члены монарших семей из 20 государств, в том числе последний царь Болгарии Симеон II и последний король Египта и Судана Ахмед Фуад II.

Организация «Объединение членов рода Романовых», объединяющая большинство потомков императорской фамилии, не признает «Российский Императорский дом», так как Кирилл Владимирович Романов, от которого происходит Георгий Романов, был лишен всех прав императорской фамилии Николаем II в 1905 году.

В 2018 году сообщалось, что потомок Александра Пушкина, троюродный брат королевы Елизаветы II стал первым представителем британской королевской семьи, сыгравшим гей-свадьбу. На церемонии присутствовало 60 гостей.