Появилось видео c венчания наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге

Георгий Романов обвенчался с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялось первое более чем за 120 лет венчание наследника династии Романовых. Видео с церемонии появилось в Telegram-канале «Подъем»

Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини, которая ранее приняла православие под именем Виктории Романовны.

Георгий Романов родился в Мадриде и является потомком Кирилла Владимировича Романова. Он относит себя к так называемому «Российскому Императорскому дому», в который кроме него ранее входила только его мать Мария Владимировна Романова.

На церемонии присутствовали представители монарших домов Европы, в том числе последний царь Болгарии Симеон II. Перед входом в Исаакиевский собор церемонию встречали гвардейцы Преображенского полка. Супруги намереваются жить в России.

Организация «Объединение членов рода Романовых», куда входит большинство потомков императорской фамилии, не признает «Российский Императорский дом».

В 2018 году сообщалось, что потомок Александра Пушкина, троюродный брат королевы Елизаветы II стал первым представителем британской королевской семьи, сыгравшим гей-свадьбу. На церемонии присутствовало 60 гостей.