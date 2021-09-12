Потомок династии Романовых обвенчался в Париже

Британский художник, дизайнер и потомок императорской династии Романовых Ростислав и его супруга Фотеини Георганта обвенчались в кафедральном соборе Александра Невского в Париже. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

При этом гражданская церемония заключения брака прошла 27 октября 2019 года в Британии. Как сообщает канал, у пары уже есть дети.

Ростислав Романов является вице-президентом Объединения членов рода Романовых с 3 декабря 2017 года. Он принадлежит к ветви «Михайловичей» — мужской линии потомков великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Императора Николая I.

В 2017 году потомок царской династии создал дизайн часов для лимитированной коллекции бренда «Ракета», приуроченной к годовщине Октябрьской революции. Он нанес на циферблаты каплю своей крови в знак скорби по всем погибшим.