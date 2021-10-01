Подросток во сне напал с ножом на сестру-близнеца и убил ее

Полиция Техаса задержала 17-летнего подростка, который во сне напал на сестру-близнеца с ножом и зарезал ее. Об этом сообщает Fox News.

17-летнего Бенджамина обвиняют в убийстве сестры Меган. Юноша утверждает, что проснулся в ее спальне, когда из ее шеи уже торчал нож. Когда он понял, что случившееся не сон, он включил свет, вынул нож и попытался оказать Меган первую помощь. Позже подросток побежал в другую комнату и вызвал службу спасения. Родители подростков находились в этот момент дома, они спали в своей комнате.

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Юношу поместили в тюрьму округа Харрис на время проведения следствия. По словам медиков, прибывших к ним в дом, Бенджамин проводил сестре искусственное дыхание до тех пор, пока на место не приехала скорая помощь.

Следователи прослушали записи службы спасения и узнали, что юноша сразу сознался оператору, что убил Меган. Правоохранители продолжают устанавливать мотивы совершенного преступления. При обыске полиция нашла орудие убийства.

Сосед семьи Роберт Доусон сказал, что был шокирован случившимся, ведь близнецы ладили друг с другом. «Я надеюсь, что это [ходьба во сне] правда. Будет ужасно, если родители, потерявшие дочь, потеряют и сына», — добавил он.

В августе жительница Южно-Сахалинска во сне убила собственного ребенка, задавив его своим телом. Женщина уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне задавила ребенка телом. Подозреваемая уже была судима за смерть дочери. Ребенок утонул в ванне в январе 2020 года. Девочке был год и четыре месяца.