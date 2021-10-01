В Забайкалье арестовали главу муниципального района из-за тротуарной плитки

В Забайкальском крае суд санкционировал арест главы Нерчинского района Михаила Слесаренко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемый глава муниципального района злоупотребил своими полномочиями, чем причинил бюджету ущерб на семь миллионов рублей. Слесаренко принял у подрядчика некачественную работу в рамках госконтракта по благоустройству центральной площади Нерчинска и выплатил средства вместо того, чтобы расторгнуть договор и предпринять меры по устранению недостатков. В итоге пришлось перекладывать тротуарную плитку на площади, стоимость этих работ составила семь миллионов рублей.

Слесаренко предъявлено обвинение по статьям 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 292 УК РФ («Служебный подлог»).