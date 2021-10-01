Министерство в Пермском крае подало в суд на актера из «Реальных пацанов»

Минимущества Пермского края подало в суд на актера из сериала «Реальные пацаны», депутата Осинской городской думы и бизнесмена Армена Бежаняна, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Арбитражный суд российского региона рассмотрит дело против артиста 9 ноября. Министерство потребовало взыскать с актера 419,5 тысячи рублей неосновательного обогащения и проценты при пользовании земельным участком, находящимся в краевой собственности. Как отметили в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельностью, у Бежаняна есть собственность — нежилое здание в пермской Осе. Земельный участок, на котором построили здание, принадлежит краю. В ведомстве считают, что актер своевременно не оформил права на землю. В итоге он пользовался региональным имуществом безосновательно.

В Минимущества добавили, что рассмотрение иска многократно откладывалось из-за необходимости внесения в дело дополнительных доказательств. Актер пока не прокомментировал ситуацию.

В сериале «Реальные пацаны» Бежанян играет героя по имени Арменка. В сентябре 2019 года актер победил на выборах и стал депутатом Осинской гордумы в Пермском крае. Кроме того, он задумывался о карьере в Госдуме.