Россиянка лишилась долгожданного отпуска из-за ошибки авиакомпании и пошла в суд

Россиянка подаст в суд на авиакомпанию, чтобы компенсировать 20 тысяч рублей

Россиянка собирается подать в суд на отечественную авиакомпанию, из-за ошибки которой она не смогла улететь своим рейсом и лишилась долгожданного отпуска. Об этом пишет E1.RU.

Как рассказала изданию девушка, 19 сентября она должна была лететь в отпуск из Екатеринбурга в Анталью, однако в аэропорту перед регистрацией выяснилось, что из-за ошибки в бронировании ее место в самолете продали другому пассажиру. Сотрудница авиакомпании предложила «подписать одну бумагу и предоставить документы» — по словам туристки, ей обещали возместить все расходы, в том числе за другой неиспользованный авиабилет, сгоревший ПЦР-тест и потерянные дни в отеле.

Предоставленная девушке бумага оказалась соглашением об урегулировании претензий. Подписав ее, путешественница согласилась принять компенсацию за не оказанную авиакомпанией услугу перелета и отказалась от любых других требований. Жительница Екатеринбурга считает, что ее обманули, и намерена пойти в суд.

«Мне обещали полную компенсацию, а в итоге молча скинули пять тысяч на карту. Это сумма только за первый билет. Очень жаль, что я не сняла обещания сотрудницы на видео», — пожаловалась девушка.

Отмечалось, что россиянка уже составила с помощью юриста досудебную претензию и отправила жалобу в Роспотребнадзор и Росавиацию. Как сообщила путешественница, авиакомпания не отвечает на ее жалобы.

Ранее в сентябре семья туристов лишилась долгожданного отдыха на роскошном курорте из-за одной ошибки. Путешественники за полгода зарезервировали номер в отеле, однако по прибытии оказалось, что в системе бронирования произошел сбой, и в номер заселили других постояльцев.