Семья лишилась отпуска из-за просроченного на 15 минут теста на COVID-19

Семья британских туристов лишилась перелета на популярный курорт из-за просроченного на 15 минут на коронавирус. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, путешественники, которые пожелали остаться анонимными, должны были улететь в отпуск из лондонского аэропорта Лутон в Хорватию в 6:40 по местному времени. Когда они прибыли в терминал на посадку, сотрудники авиакомпании Easyjet отказали им в вылете.

Как объяснили представители перевозчика, срок действия анализа, который должен быть сделан туристами за 48 часов до прилета в Хорватию, истекал за 15 минут до их прибытия на курорт.

В результате, британцам пришлось потратить сотни фунтов стерлингов, чтобы приобрести новые авиабилеты и заново сдать тест. Кроме того, они пропустили первый день своего отпуска. По словам туристов, это была «крайне стрессовая ситуация».

В апреле 2020 года британская семья лишилась отпуска из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и сымитировала несостоявшийся отдых во дворе собственного дома. На размещенных в сети кадрах видно, как путешественники проходят процесс регистрации в аэропорту и предполетный досмотр, находясь на кухне.