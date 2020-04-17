Туристы лишились отпуска из-за коронавируса и сымитировали Ибицу во дворе

dailymail.co.uk

Британская семья лишилась отпуска из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и сымитировала несостоявшийся отдых во дворе собственного дома. Об этом пишет Daily Mail.

Находящиеся в самоизоляции 40-летняя Аманда Стефенсон (Amanda Stephenson), ее дочери — 22-летняя Даниэль (Danielle) и 17-летняя Шарлотт (Charlotte) и их бойфренды 22-летний Джек (Jack) и 17-летний Каллум (Callum) — должны были отправиться на Ибицу в августе. Они отменили поездку в связи с обострением ситуации с распространением инфекции и устроили «путешествие на Ибицу» в саду у дома.

На кадрах размещенной в сети видеозаписи запечатлено, как путешественники проходят процесс регистрации в аэропорту и предполетный досмотр, находясь на кухне, затем садятся в самолет, который изображает автомобиль с крыльями из досок, и, объезжая свой дом по кругу, прибывают в пункт назначения. Там герои пьют коктейли, готовят еду на мангале и плавают в джакузи.

14 апреля сообщалось, что голландский турист сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной комнате. На кадрах видно, что он якобы сидит в кресле воздушного судна с напитком в руках и смотрит в иллюминатор.

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