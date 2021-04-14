Летевшая в Турцию за день до закрытия россиянка лишилась отпуска из-за болезни

Российская туристка, летевшая в Турцию за день до закрытия авиасообщения, лишилась отпуска из-за болезни. Об этом пишет «Российская газета».

В Краснодаре экстренно приземлился Airbus A321, выполнявший рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Анталью. В сообщении пресс-службы аэропорта уточнили, что причиной стало резкое ухудшение самочувствия 26-летней пассажирки.

Воздушное судно благополучно приземлилось на запасном аэродроме кубанской столицы. Находясь в воздухе, пилот по радиосвязи вызвал бригаду скорой помощи к месту посадки.

Девушка была госпитализирована в первую городскую больницу, также вместе с ней из самолета высадились четыре родственника. Спустя некоторое время воздушное судно продолжило свой путь в Анталью.

Ранее в апреле стало известно о российском лайнере, совершившим вынужденную посадку на запасном аэродроме в Шереметьево. Рейс авиакомпании NordWind вылетел из Казани в Стамбул, однако после взлета у воздушного судна не убрались шасси. Пилот принял решение продолжить следование и приземлиться в Москве.